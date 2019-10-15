Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Yaptırımlar her zaman uygulandığı ülkeyi güçlendirmiştir"
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Yaptırımlar her zaman uygulandığı ülkeyi güçlendirmiştir'

TBMM Başkanı Şentop: "Yaptırımlar her zaman uygulandığı ülkeyi güçlendirmiştir"

43 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptırımların her zaman yaptırım uygulanan ülkeyi güçlendirdiğini belirten Şentop, Türkiye'nin de bunlardan hep daha da güçlü olarak çıktığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptırımların her zaman yaptırım uygulanan ülkeyi güçlendirdiğini belirten Şentop, Türkiye'nin de bunlardan hep daha da güçlü olarak çıktığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorusunu yanıtladı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Şentop, "Amerika Birleşik Devletleri uluslararası siyasete yaptırımlar yoluyla bir yön çizeceğini zannediyor. Ancak yanılıyorlar. Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir" dedi. Yaptırımların her zaman yaptırım uygulanan ülkeyi güçlendirdiğini belirten Şentop, Türkiye'nin de bunlardan hep daha da güçlü olarak çıktığını ifade etti. ABD'nin yaptırımları nedeniyle harekata son verilmeyeceğine belirten Şentop, "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bir an önce kavuşmasını arzu etmektedir" dedi. Şentop, "Binlerce kilometre öteden terörle mücadele için ABD'nin Suriye'ye gelmesini kendileri nasıl haklı buluyorsa, bizim sınırımın birkaç metre ötesindeki bir terör oluşumunu yok etme mücadelemiz de haklıdır" diye konuştu.

(YK-ÖK-D)

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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