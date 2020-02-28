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TBMM Başkanı Şentop: "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya...
6 saat önce
Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:21 Kaynak: AA
Meclis'in olağanüstü toplanması talebi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var."
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