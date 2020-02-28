TBMM Başkanı Şentop: "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya...

6 saat önce

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım.

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var."

TBMM Başkanı Şentop: Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya...

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:21 Kaynak: AA
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