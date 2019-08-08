TBMM Başkanı Şentop, YEE Başkanı Ateş ve beraberindeki İngiliz parlamenterleri kabul etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve beraberindeki İngiliz parlamenterlerle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:59 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve beraberindeki İngiliz parlamenterlerle görüştü.
Şentop, Ateş ve Türkiye
'ye gelen İngiliz Muhafazakar Parti milletvekillerini Başkanlık Divanı Salonu'nda kabul etti.
Şentop, basına kapalı gerçekleşen kabulde YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş ve İngiliz parlamenterlere Türk kahvesi ile fincan takımı hediye etti.
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