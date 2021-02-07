TBMM Başkanı Şentop: "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir.
07.02.2021 23:11
TBMM Başkanı Şentop: "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir.
TBMM Başkanı Şentop: "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun."
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