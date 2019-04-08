TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley ile Görüştü
44 dakika önce
- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley'in açıklaması Karşılıklı hediye takdimi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.
- Görüşmeden detaylar
TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Yeni Zelanda
Meclis Başkan Vekili Tolley'in açıklaması
Karşılıklı hediye takdimi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Katar
'ın başkenti Doha
'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, burada Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Anne
Tolley ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: AA
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