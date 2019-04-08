Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley ile Görüştü

44 dakika önce

- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley'in açıklaması Karşılıklı hediye takdimi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley ile Görüştü, System.String[]
- Görüşmeden detaylar
TBMM Başkanı Şentop'un açıklaması
Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley'in açıklaması
Karşılıklı hediye takdimi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, burada Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Anne Tolley ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: AA

Doha, Katar, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:35:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda Meclis Başkan Vekili Tolley ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]