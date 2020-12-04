TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

04.12.2020 15:04
TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Yimpaş AVM ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, çiftin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı.

Aykut Burak Başer ve Şeyma Bilgin'in nikah şahitliğini Şentop'un yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci yaptı.

Basına kapalı yapılan nikah töreninde çifte mutluluk dileyen Şentop, aile cüzdanını geline verdi.

Öte yandan Şentop, nikah töreninden önce cuma namazını Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kıldı, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu
TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

Milletvekili, AK Parti, Evlilik, Yozgat, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu - Son Dakika


Son Dakika

Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu         
14:42
Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu Trabzon'da vaka sayısını artıran en önemli faktör temaslı kişilerin kendilerini gizlemesi oldu         
14:31
İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor         
14:23
Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler         
14:15
Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi         
14:03
Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı         
13:23
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım         
11:46
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı 'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı         
21:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 15:29:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei