TBMM Başkanı Şentop: Yunan güvenlik güçlerinin tutumunu kınıyorum - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop: Yunan güvenlik güçlerinin tutumunu kınıyorum
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:02 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere müdahalesine yönelik fotoğrafları paylaştı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesini kınayan Şentop, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı" ifadelerini kullandı.
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