TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre Enstitüsü'nde vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunus Emre Enstitüsü(YEE) Kuala Lumpur Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Şentop, hem Türk vatandaşlarının hem de Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımı için hizmet veren Enstitü'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, iş insanları, öğrenciler ve Malezya'da yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Onları dinleyerek talep ve görüşlerini aldı. Yunus Emre Enstitüsü'nün dil ve kültürümüzü tanıtma ve yayma çalışmalarına dikkat çeken Şentop, öğrenciler, iş insanları başta olmak üzere çok geniş bir kesime hizmet ettiğini ifade etti. 'Bizim de vazifemiz sizlerin iş hacmini artırmak için önünüzü açmak' diyen Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

'Çok stratejik bir bölge. Adalar, denizi bir zincir gibi kapatmış. Bütün geçişin kontrolü bakımından kavşak noktada. Çin ile ABD arasındaki gelişmeler için önemli bir bölge. Stratejik önemi itibarıyla da Türkiye'nin ilgi ve takip alanında olmak zorunda olan bir bölge. Buradaki kurumlarımız sizin hizmetinizde. İlişkileri güçlendirecek her türlü yardımı yapmaya hazırız.'

Azerbaycan'ın Malezya Büyükelçisi İrfan Davudov'un da toplantıya katılıp bir konuşma yapması üzerine Şentop, 'Tek millet iki devlet sözü sadece bir slogandan ibaret değil. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin bulunmadığı platformlarda Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim adımıza konuşuyorlar. İki büyükelçimiz var burada. Zor bir dönemden geçtik. Planladığımız konularda sonuç alacağız. Bir çok insan konuyu Karabağ meselesi olarak biliyor ama Karabağ'ı bir kenara bırak. Hiç tartışma kabul etmeyecek hakimiyet alanı işgal altındaydı. MİNSK grubu oradaki o çözümsüzlük hadisesinin devam etmesini arzu ediyordu. Azerbaycan ne zaman ki, kendi göbeğimizi kendimiz keselim dedi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'ı ziyaret etti. Nerede bir kriz bölgesi, kanamaya aday yara varsa Pelosi oraya gidiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 28 yıldır gitmemiş oraya. Sorun çözümlenmiş şimdi oraya desteğe gidiyor. Biz bölgede barış ve istikrarı savunuyoruz. İyi niyetimizi biz her zaman ifade ettik ve gösterdik. Karşı taraf da iyi niyetli olmalı' dedi.