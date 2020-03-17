TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler" - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler"

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler"

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler" - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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