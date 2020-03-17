Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop: 'Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler' - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler"
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler"
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop: "Yurtdışından 31 vekil geldi, kendilerini izole ettiler" - ANKARA
Son Dakika Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu