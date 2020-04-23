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TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır.
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:16 Kaynak: AA
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