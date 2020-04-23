TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve... - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir.
TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir."
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23.04.2020 20:49:39. #1.13#
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