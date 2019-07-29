TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı
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TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptıMoğolistan (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı'nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı Moğolistan
(DHA
) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı'nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması vurgulandı.
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