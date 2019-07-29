Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı
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TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

3 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptıMoğolistan (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı'nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı, System.String[]
TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı
Moğolistan (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı'nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması vurgulandı.
Mustafa Şentop, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
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