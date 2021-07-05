TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, konuk mevkidaşı ile önce başbaşa görüştü. Daha sonra Şentop ve Mudenda, heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Şentop ardından, Meclis'in, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan alanları Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı ile beraberindeki heyete gezdirdi ve bilgi verdi. Sentop ayrıca konuk heyetle birlikte Genel Kurul Salonuna da girdi.



Son Dakika

Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil

Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı

Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız