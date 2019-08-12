Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti

28 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:00 Kaynak: AA
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