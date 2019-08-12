TBMM Başkanı Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:00 Kaynak: AA
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