TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım
1 saat önce
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın sınıfları gezmesi Öğrenciler ile sohbeti Derse katılması Genel görüntüler TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu...
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın sınıfları gezmesi
Öğrenciler ile sohbeti
Derse katılması
Genel görüntüler
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, İstanbul Üsküdar
'da bulunan Tenzile Erdoğan
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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