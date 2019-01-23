TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de Binali Yıldırım ile vatandaş arasında ilginç diyalog " İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek" İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli
'de
Binali Yıldırım ile vatandaş arasında ilginç diyalog
" İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek" İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de taksi durağını ziyaret etti. Bir vatandaşın, "Sorunumuzu çözerseniz oy veririz " demesi üzerine, TBMM Başkanı Yıldırım önce vatandaşı yanağından öptü ardından, " İster oy ver ister oy verme. Vatandaşın derdi neyse o görülecek " dedi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de taksi durağı ziyaret etti. Ziyarette Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
de hazır bulundu. Vatandaşlar Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş TBMM Başkanı Yıldırım'a derdini anlattı. Derdini çözerse kendisine oy vereceğini söyleyen vatandaşa Yıldırım, "İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek. Bu işler, oyla hesap kitap işi değil. Vatandaşın derdi neyse o görülecek çözülecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
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