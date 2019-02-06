TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Çöken...
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IHAAW204537-GEN/06-02-2019- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.
IHAAW204537-GEN/06-02-2019
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor. 06.02.2019 20: 45: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:53 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş
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