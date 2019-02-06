Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Çöken...

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Çöken...

18 dakika önce

IHAAW204537-GEN/06-02-2019- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Çöken..., System.String[]
IHAAW204537-GEN/06-02-2019

- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor. 06.02.2019 20: 45: 37 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:53 Kaynak: İHA

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