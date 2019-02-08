TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım
1 saat önce
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım'ın cami çıkışı vatandaşlar ile buluşması TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali...
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım'ın cami çıkışı vatandaşlar ile buluşması
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım'ın açıklamaları TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım
, cuma namazı sonrası vatandaşlar ile buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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