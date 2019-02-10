Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "İstanbul, Tarihi,...

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "İstanbul, Tarihi,...

56 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "İstanbul, tarihi, kültürel ve sanatsal kimliğine değer katacak bu eserle çok daha güzel olacak.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım:
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "İstanbul, tarihi, kültürel ve sanatsal kimliğine değer katacak bu eserle çok daha güzel olacak. Bitirildiğinde herkesin merakla ve büyük bir arzuyla geleceği, vakit geçireceği, kültür ve sanat etkinliklerinin icra edileceği bir mekan olacak. Atatürk Kültür Merkezi, yeniden gençlerin buluşma noktası olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:16 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
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