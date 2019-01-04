TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Tecrübemizle...

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Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu