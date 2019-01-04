TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Tecrübemizle...
30 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak.
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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