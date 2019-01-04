Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Tecrübemizle...

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Tecrübemizle...

30 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:03 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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