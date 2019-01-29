TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul'da
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TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hacı Nermin Kirazoğlu'nun Erenköy Zihni Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hacı Nermin Kirazoğlu'nun Erenköy Zihni Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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