Tbmm başkanı ve tarım bakanı elektrikli traktörü inceledi

Haber-Kamera: İstanbul DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yerli elektrikli traktörü test etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin ibadete açılış törenine katılan Şentop, İTÜ'de bulunan yerli ve milli, elektrikli traktör ve araçları, Pakdemirli ise elektrikli traktörü test etti.

basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Burada geliştirilmiş yüzde 100 yerli ve milli, elektrikle çalışan bir traktör. Bu traktörü Cumhurbaşkanımız Ankara'da Hasat Şenliği'nde kullanmıştı. İnşallah buradan hareketle Türkiye, yerli ve milli bütün otomobiller ve büyük araçları imal edecek. Bunları geliştirmemiz ve desteklememiz lazım. Buradaki deneme imkanlarımız dahilinde traktör çok iyi. Güçlü bir motor. Zaten test edilmiş ve hepsinden başarıyla çıkmış. Ümit ediyoruz ki seri üretimine de geçilir" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli de, "Meclis Başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın bir programı vardı. Gelmişken üretim merkezine de uğrayalım istedik. Traktörümüzün prototipinin hazır olduğunu söylemiştim. Şu an tarla ve saha denemeleri devam ediyor. Bu denemeleri de yüzde 100'ün üstünde performansla tamamladık" diye konuştu.

Pakdemirli, şu anda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) bine yakın traktör bulunduğuna belirterek şöyle konuştu: "Bu traktörlerimizin bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz. Bu da bize birkaç prototipin ötesinde 30-40 tane tarlada çalışan ve gerçekten problemlerini görebileceğimiz deneme sahası oluşturacak. Bu da seri üretime geçmeden önceki son safha. Hem denemeleri yapmış olacağız hem de sahada ve zorlu şartlarda traktörleri olacağız. İnşallah ilerleyen günlerde daha mutlu haberleri de görmüş olacağız"

Görüntü dökümü:

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-TBMM başkanı Şentop'un açıklaması

-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması

-İncelemelerde bulunması

-Genel ve detaylar

06.09.2019 - 19.18 Haber Kodu : 190906206