TBMM Başkanı Yıldırım (1)
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın okul önündeki konuşması ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü, Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza Geçiş Törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:43 Kaynak: AA
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