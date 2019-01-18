Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım (1)

TBMM Başkanı Yıldırım (1)

28 dakika önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın okul önündeki konuşması ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü, Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza Geçiş Törenine katıldı.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın okul önündeki konuşması ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü, Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza Geçiş Törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:43 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Çanakkale, Güncel
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