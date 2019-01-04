TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
13 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
-Dua etmesi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: DHA
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