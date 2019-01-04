TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.





TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı. - İstanbul

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