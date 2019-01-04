Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

4 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti, System.String[]


TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:53 Kaynak: DHA

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