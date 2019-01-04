TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı bugün ziyaret etti. Burada duygusal anlar yaşayan Yıldırım, dua etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra beraberindekilerle anıttan ayrıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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