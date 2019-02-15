TBMM Başkanı Yıldırım (2)

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- Programdan görüntüler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kağıthane Kültür Merkezinde düzenlenen Karadenizliler buluşmasına katıldı.
- Programdan görüntüler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kağıthane
Kültür Merkezinde düzenlenen Karadenizliler buluşmasına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:43 Kaynak: AA
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