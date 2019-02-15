Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım (2)

TBMM Başkanı Yıldırım (2)

33 dakika önce

- Programdan görüntüler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kağıthane Kültür Merkezinde düzenlenen Karadenizliler buluşmasına katıldı.

- Programdan görüntüler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kağıthane Kültür Merkezinde düzenlenen Karadenizliler buluşmasına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Kağıthane, Binali Yıldırım, Güncel
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