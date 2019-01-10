TBMM Başkanı Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı - Ankara
52 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın 93 yaşında vefat eden annesi Fatma Savaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın 93 yaşında vefat eden annesi Fatma Savaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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