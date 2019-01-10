Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı - Ankara

TBMM Başkanı Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Savaş'ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı - Ankara

52 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın 93 yaşında vefat eden annesi Fatma Savaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın 93 yaşında vefat eden annesi Fatma Savaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Serdar Savaş, Ordu, Güncel
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