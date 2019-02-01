Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'a Yoğun İlgi

TBMM Başkanı Yıldırım'a Yoğun İlgi

51 dakika önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı için geldiği camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

TBMM Başkanı Yıldırım'a Yoğun İlgi, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı için geldiği camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Caminin girişinde ve çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek resim çekinirken bu sırada izdiham yaşandı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi Camii'nde kıldı. Yıldırım'ı camiye gelişi sırasında Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Camiye girişte yoğun ilgi ile karşılaşan Yıldırım, camiye kadar güçlükle ilerledi. Yıldırım'a vatandaşların gösterdiği bu ilgi cami çıkışında da devam etti. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ile cep telefonuyla görüntü çeken vatandaşlar izdihama neden oldu. Kalabalığa rağmen vatandaşları geri çevirmeyen TBMM Başkanı Yıldırım, bir çok vatandaşla fotoğraf çektirdi. Bir ara yanına gelen yaşlı bir adam ve torunu ile sohbet eden Yıldırım, onlarla fotoğraf da çektirdi. İMES Sanayi Sitesi'ndeki esnafla yemekte bir araya gelen Yıldırım, programın düzenlendiği alana varıncaya kadar kalabalık arasında güçlükle ilerledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, İstanbul, Politika
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