TBMM Başkanı Yıldırım: "(Ak Parti Belediye Başkan Adaylarının Ankara'daki Konaklama Masraflarının...
12 dakika önce
TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiası) Külliyen yalan. Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar.
TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara
'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiası) Külliyen yalan. Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: AA
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