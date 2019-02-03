TBMM Başkanı Yıldırım - Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Açılışı
9 dakika önce
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları sevmesi İstiklal Marşı'nın okunması -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dernek açılışını yapması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım,...
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları sevmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dernek açılışını yapması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:37 Kaynak: AA
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