Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım - Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Açılışı

TBMM Başkanı Yıldırım - Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Açılışı

9 dakika önce

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları sevmesi İstiklal Marşı'nın okunması -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması -TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dernek açılışını yapması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım,...

TBMM Başkanı Yıldırım - Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Açılışı, System.String[]
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları sevmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dernek açılışını yapması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:37 Kaynak: AA

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