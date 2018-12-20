TBMM Başkanı Yıldırım: "Aramıza Fitne Fesat Sokmak İsteyenlere Asla Fırsat Vermeyeceğiz"
7 saat önce
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı Yıldırım'a ödül verilmesi TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne katıldı.
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması
TBMM Başkanı Yıldırım'a ödül verilmesi TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, " Türkiye
'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:09 Kaynak: AA
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