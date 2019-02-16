Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: Bizim İçimiz Dışımız Bir, Çok İmtihandan Geçtik

TBMM Başkanı Yıldırım: Bizim İçimiz Dışımız Bir, Çok İmtihandan Geçtik

1 saat önce

- Programdan görüntüler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye'de Cumhur İttifakı Kahvaltı Programına katıldı.

- Programdan görüntüler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye'de Cumhur İttifakı Kahvaltı Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Ümraniye, Güncel
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