TBMM Başkanı Yıldırım: Bu İşbirliği Küçük Beyinleri Aşacak Büyüklükte
1 saat önce
- Programdan görüntüler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye'de Cumhur İttifakı Kahvaltı Programına katıldı.
- Programdan görüntüler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye
'de Cumhur İttifakı Kahvaltı Programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:55 Kaynak: AA
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