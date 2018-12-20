Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün Bölgesinde Ben Varım Diyen, Bana Rağmen Burada Proje Yapamazsınız...

TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün Bölgesinde Ben Varım Diyen, Bana Rağmen Burada Proje Yapamazsınız...

7 saat önce

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım:
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı Binali Yıldırım, " Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:19 Kaynak: AA

Türkiye, Binali Yıldırım, Güncel
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