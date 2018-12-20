TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün Bölgesinde Ben Varım Diyen, Bana Rağmen Burada Proje Yapamazsınız...
7 saat önce
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne katıldı.
- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, " Türkiye
'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:19 Kaynak: AA
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