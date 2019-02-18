Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün İtibarıyla TBMM Başkanlığı Görevimden Çekileceğim"

TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün İtibarıyla TBMM Başkanlığı Görevimden Çekileceğim"

22 dakika önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (1)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek Son Dakika! TBMM Başkanı Binali Yıldırım Görevi Bırakıyor

Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu Netflix, Recep İvedik İçin Servet Teklif Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 22:01:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün İtibarıyla TBMM Başkanlığı Görevimden Çekileceğim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]