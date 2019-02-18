TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün İtibarıyla TBMM Başkanlığı Görevimden Çekileceğim"
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. (1)
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:39 Kaynak: AA
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