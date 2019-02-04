Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi

30 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, makamında Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Sakande ile görüştü. Yıldırım, Sakande'yi kapıda karşıladı. Görüşmeden sonra Sakande ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz'da bombalanan Şeref Holü'nü ve Genel Kurul salonunu gezdi. Yıldırım'ın öğle yemeğinde Sakande ile tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:50 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Burkina, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Yıldırım'dan Sert Çıkış: Maskeyi Kaldırınca HDP, Kapatınca CHP Gözüküyor 24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç

Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]