TBMM Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi
30 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Burkina
Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala
Sakande ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Yıldırım, makamında Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Sakande ile görüştü. Yıldırım, Sakande'yi kapıda karşıladı. Görüşmeden sonra Sakande ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz'da bombalanan Şeref Holü'nü ve Genel Kurul salonunu gezdi. Yıldırım'ın öğle yemeğinde Sakande ile tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:50 Kaynak: İHA
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