TBMM Başkanı Yıldırım: (Büyükada'daki Fayton Tartışması) "Her Şey Para Demek Değil, Her Şey Ticaret...

TBMM Başkanı Yıldırım: (Büyükada'daki fayton tartışması) "Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil.

TBMM Başkanı Yıldırım: (Büyükada'daki fayton tartışması) "Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır"

-"İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum"

-"Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı teröre bölücülüğe karşı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır"

(Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı) "Partiler tarafından açıklanan iki aday var. Kendisine hayırlı olsun diyorum başarılar diliyorum"

-"İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız"

-"Hayvanlar da canlıdır. Onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hayvanların bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz uygun bulmuyoruz"

-"Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz"

-"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar"

(Deniz Baykal ziyareti) "Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Zihinsel fonksiyonları yerinde. Çok moralli buldum. Çok güzel karşıladı. kendisine acil şifalar diliyorum"



İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Yıldırım, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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