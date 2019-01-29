Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı

38 dakika önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 73 yaşında hayatını kaybeden Nermin Kirazlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 73 yaşında hayatını kaybeden Nermin Kirazlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, rahatsızlığından dolayı vefat eden Kirazlıoğlu için Erenköy Zihnipaşa Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:06 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
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