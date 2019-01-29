TBMM Başkanı Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı
38 dakika önce
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 73 yaşında hayatını kaybeden Nermin Kirazlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 73 yaşında hayatını kaybeden Nermin Kirazlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, rahatsızlığından dolayı vefat eden Kirazlıoğlu için Erenköy Zihnipaşa Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:06 Kaynak: AA
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