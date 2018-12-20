TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı Köprü Geçişleri) Geçişlere Konu Olan Araçların Yeni Baştan Gözden...
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Ulaştırma Bakanlığı
1. Bölge Müdürlüğü'nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:31 Kaynak: AA
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