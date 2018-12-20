Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı Köprü Geçişleri) Yani Bunlardan (Araçlardan) Hangisinin Kamyon Türü...

TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı Köprü Geçişleri) Yani Bunlardan (Araçlardan) Hangisinin Kamyon Türü...

11 saat önce

TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü geçişleri) Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var."

TBMM Başkanı Yıldırım:
TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü geçişleri) Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:11 Kaynak: AA

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