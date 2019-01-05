TBMM Başkanı Yıldırım'dan Acılı Aileye Ziyaret (Ziyaretten Fotoğraflarla)
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Ukrayna
'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir
'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.
Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini de Hüsünbeyi Ailesi'ne ifade eden Yıldırım, cenazenin Türkiye
'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de iletti.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:53 Kaynak: DHA
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