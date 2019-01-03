TBMM Başkanı Yıldırım'dan Baykal'a Ziyaret
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, hastanede tedavisi süren eski CHP
Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal
'ı ziyaret etti.
Yıldırım, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi Ankara
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Baykal'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Yıldırım'a, ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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