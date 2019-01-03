TBMM Başkanı Yıldırım'dan Baykal'a Ziyaret
48 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal
'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, burada tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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