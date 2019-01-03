Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Baykal'a Ziyaret

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Baykal'a Ziyaret

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Baykal'a Ziyaret, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, burada tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

Milletvekili, Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:50:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Baykal'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]