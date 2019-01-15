TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim Tatlıses'e Taziye Telefonu
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, annesi vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, annesi vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses
'i arayarak taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Tatlıses'i telefonla arayarak, annesi Leyla Tatlı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Binali Yıldırım ayrıca, ABD
'nin New York
kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan ve benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücü tarafından öldürülen Cemal Dağdeviren'in oğlu Ali Can
Dağdeviren'i arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: AA
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