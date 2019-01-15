Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim Tatlıses'e Taziye Telefonu

TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim Tatlıses'e Taziye Telefonu

53 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, annesi vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim Tatlıses'e Taziye Telefonu, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, annesi vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Tatlıses'i telefonla arayarak, annesi Leyla Tatlı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Binali Yıldırım ayrıca, ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan ve benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücü tarafından öldürülen Cemal Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İbrahim Tatlıses, Politika
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