TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim Tatlıses'e Başsağlığı
53 dakika önce
– TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak, vefat eden annesi Leyla Tatlı için taziyelerini iletti.
– TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, sanatçı İbrahim Tatlıses
'i arayarak, vefat eden annesi Leyla Tatlı için taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, annesi vefat eden sanatçı İbrahim Tatlıses'i arayarak, taziyelerini iletti. Yıldırım ayrıca, ABD
'nin New York
kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan ve benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Cemal Dağdeviren'in oğlu Ali Can
Dağdeviren'i arayarak, başsağlığı dileklerini iletti. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:11 Kaynak: DHA
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Gazetesine Yazdı: Terörle Mücadelede Kimsenin Müsaadesini İsteyecek Değiliz
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu