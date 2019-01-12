Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle telgraf göndererek başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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