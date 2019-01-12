TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle telgraf göndererek başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:47 Kaynak: AA
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