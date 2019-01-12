Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı

8 dakika önce

İstanbul DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Taziye Telgrafı, System.String[]
İstanbul DHA 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:46 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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