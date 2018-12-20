Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köprü Geçiş Cezalarıyla İlgili Açıklama

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köprü Geçiş Cezalarıyla İlgili Açıklama

11 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, "Bu konu ile ilgili düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köprü Geçiş Cezalarıyla İlgili Açıklama, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, "Bu konu ile ilgili düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenlemeyle bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili, "Bugünkü toplantının maksadı mağdur olan İstanbullunun burada bulunan arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk, dinledik. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık. Benim ilk işim bu konu ile ilgili inşallah düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu. İkincisi dava açılmışsa bu davalardan feragat edeceksiniz bu davalar düşecek. Mart sonuna kadar müracaat ettikleri halde ödedikleri paralar geri ödenecek" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:23 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Güncel
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